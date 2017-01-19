Захарова опровергла кризис в отношениях России и Греции

Москва, 19 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла слухи о кризисе в отношениях Греции и России.

Захарову попросили прокомментировать историю с отказом Грецией в дозаправке российских кораблей из-за санкций. После этого, ряд СМИ распространил информацию о кризисе в отношениях двух стран.

«Мы не критикуем за влюбленность в кого-то. Мы критикуем за необъективность, — обратила внимание представитель МИД РФ. — То, что мы видели, не имеет отношения к влюбленности. Есть ощущение, что там есть расчет. Мы столкнулись с планомерной дезинформацией».

Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что выводы после этого инцидента о разногласиях Греции и России были ошибочными и необъективными.

«Хотела бы сказать, что в этом и есть суть дружеских отношений: можешь решить проблемные вопросы или не можешь. У нас с Грецией дружеские отношения, и мы можем решить эти проблемы».

Ранее западные СМИ обвинили Грецию и Кипр в нарушении санкций Евросоюза, запрещающих поставки горючего в Сирию.