Захарова призналась, что танцует вне зависимости от международной обстановки

Москва, 19 января. У официального представителя МИД РФ Марии Захаровой поинтересовались, какой танец был бы актуален при нынешней политической обстановке, передает корреспондент ФАН. В прошлом году дипломат удивила всех исполнением русского народного танца калинки на приеме для журналистов в Сочи.

«Я танцую вне зависимости от международной обстановки», — ответила журналистам Захарова.

Напомним, что пользователи соцсетей высоко оценили творческую натуру спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая потрясла журналистов исполнением калинки на 15-сантиметровых каблуках.

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