Горловка попала под обстрел ВСУ, разрушены два дома

Донецк, 19 января. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 71 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что под огнем украинских силовиков оказалась Горловка и поселок Зайцево, в результате чего были разрушены два дома. Кроме того, разведка ДНР зафиксировала в районе Горловки новые артиллерийские позиции ВСУ, на которых размещены три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и три танка Т-64.

Также разведка ДНР зафиксировала в районе Артемовска прибытие 300 военнослужащих ВСУ, которые в ближайшее время будут переброшены на линию фронта.