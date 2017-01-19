Центробанк сообщил о незначительном росте внешнего долга России

Москва, 19 января. Внешний долг России вырос на 0,05% (на 200 млн долларов) и на 1 января составил 518,7 млрд долларов. Таким образом, объем внешнего долга за год практически не претерпел изменений, говорится в материалах Центрального банка РФ.

В то же время внешние долговые обязательства российских банков, напротив, за год уменьшились на 12,5 млрд долларов. Доля банковского сектора в структуре внешнего долга России снизилась с 25,4% до 23%.

А вот органы государственной власти увеличили размер задолженности на 6,9 млрд долларов за счет внешних заимствований, и теперь их доля в структуре долга составляет 7,2% (рост на 1,3%).

«Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США», — говорится в сообщении ЦБ.