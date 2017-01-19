FAN-TV Лента новостей
Захарова прокомментировала перспективы сотрудничества с США по Афганистану
Политика

Захарова прокомментировала перспективы сотрудничества с США по Афганистану

Сегодня 16:54
54

Захарова прокомментировала перспективы сотрудничества с США по Афганистану

Москва, 19 января. В свете сотрудничества с США по Афганистану у России есть надежда на восстановление необходимого уровня в комплексе отношений, заявила журналистам спикер МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Тема борьбы с террором и в частности тема Афганистана — наиболее серьезная. Это вызовы, которые стоят перед всем миром», — заявила спикер МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что США как партнер России действовали непорядочно, однако российская сторона придерживается готовности к работе по всем направлениям. «Именно поэтому мы не выливали в медийное пространство грязь, которой становилось все больше», — заметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что после, казалось бы, конструктивных обсуждений, США вводили новые санкции.

комментарии
Герман Парло
#мария захарова
Новости партнеров
Эксклюзив

Поставил на место: как Кремль ответил Байдену на обвинения об интервенции

Сегодня 16:44
148

Савченко уедет, клоуны останутся: зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде

Сегодня 16:42
106

Дорога к большому футболу: петербургское метро свяжет четыре арены Кубка конфедераций

Сегодня 16:33
64

Сирия новости 19 января 16.30: исламисты обстреляли школу в Идлибе, в Хасаке появится американская база

Сегодня 16:30
119

Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции

Сегодня 16:26
297
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Захарова прокомментировала перспективы сотрудничества с США по Афганистану

16:54

Горловка попала под обстрел ВСУ, разрушены два дома

16:51

Поставил на место: как Кремль ответил Байдену на обвинения об интервенции

16:44

Савченко уедет, клоуны останутся: зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде

16:42

Уфимский школьник впал в кому после проведения дома химических опытов

16:42

Захарова: США получили приглашение на встречу по Сирии в Астане

16:40

Захарова рассказала о мерах по защите задержанного в Барселоне россиянина

16:33

Дорога к большому футболу: петербургское метро свяжет четыре арены Кубка конфедераций

16:33

Ирак: освобожденные от ИГИЛ районы Мосула превратились в руины

16:32

Сирия новости 19 января 16.30: исламисты обстреляли школу в Идлибе, в Хасаке появится американская база

16:30

Захарова: США пытались перекинуть с себя на Россию образ мирового киберагрессора

16:30

Минкомсвязь и силовые структуры согласовали смягчение «пакета Яровой»

16:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Горловка попала под обстрел ВСУ, разрушены два дома
Читать
Закрыть