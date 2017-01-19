Захарова прокомментировала перспективы сотрудничества с США по Афганистану

Москва, 19 января. В свете сотрудничества с США по Афганистану у России есть надежда на восстановление необходимого уровня в комплексе отношений, заявила журналистам спикер МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Тема борьбы с террором и в частности тема Афганистана — наиболее серьезная. Это вызовы, которые стоят перед всем миром», — заявила спикер МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что США как партнер России действовали непорядочно, однако российская сторона придерживается готовности к работе по всем направлениям. «Именно поэтому мы не выливали в медийное пространство грязь, которой становилось все больше», — заметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что после, казалось бы, конструктивных обсуждений, США вводили новые санкции.