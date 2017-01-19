Сирия сегодня: ловушка для ИГИЛ и «Нусры», Россия пожалела США, Израиль не верит Ирану

Сирия сегодня, 19 января. «Котел» для «Джебхат-ан-Нусры» и бои с ИГИЛ в провинции Дамаск, Россия пригласила в Астану представителей США, Израиль скептически смотрит на межсирийское урегулирование с участием Ирана, Сергей Лавров встретится с новым главой МИД Иордании.

«Котел» для «Ан-Нусры» и бои с ИГИЛ под Дамаском

На северо-западе провинции Дамаск в долине Вади Барада продолжаются тяжелые бои между правительственной сирийской армией Башара Асада и отрядами проиранской шиитской организации «Хезболла» с бандформированиями, отказавшимися присоединиться к перемирию, вступившему в силу 29 декабря 2016 года. Среди тех, кто пытается атаковать сирийскую армию, отряды запрещенной в РФ группировки «Джебхат-ан-Нусра». В боестолкновениях принимает участие артиллерия и танки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Правительственные войска пытаются выбить боевиков из населенного пункта Айн аль-Фиджа, обе стороны несут потери, сообщил источник. Ранее в долине Вади-Барада Сирийская арабская армия Асада сумела взять в «котел» крупную группировку террористов.

В северо-восточной части провинции Дамаск в районе гор Аль-Каламон продолжаются бои между вооруженными группами и террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ).

Вооруженные столкновения продолжаются еще в нескольких районах провинции Дамаск, а также в других провинциях Сирии. Тем не менее все больше сирийских населенных пунктов присоединяется к мирному процессу.

Россия оказала милость США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила Соединенные Штаты на переговорную площадку по Сирии.

«Уже пригласили», — ответил Лавров на вопрос журналистов, на каких условиях Москва может пригласить американских представителей принять участие в переговорах по Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что на конец января намечена встреча по межсирийскому урегулированию в столице Казахстана Астане, на которую приглашены с сирийской стороны представители официального Дамаска, а также лидеры группировок, подписавших соглашение о перемирии. До переговоров не будут допущены группировки, связанные с ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусрой».

Помимо России как основного гаранта мирного процесса в Сирии, в переговорах примут участие Турция и Иран. О том, пригласят ли на встречу представителей США, и в каком качестве американцы будут присутствовать в Астане, до последнего момента было неизвестно. Ранее появилась информация, что Тегеран выступает категорически против участия США в переговорном процессе по Сирии.

Израиль и сирийское урегулирование

Новый посол Израиля в России Гарри Корен рассказал РИА Новости, что из-за серьезного недоверия к Тегерану официальный Иерусалим достаточно скептически оценивает трехсторонний формат Россия-Иран-Турция по межсирийскому урегулированию. Тем не менее, Израиль желает всяческих успехов мирному процессу в Сирии, отметил Корен.

«Мы желаем успехов российским миротворческим усилиям, включая встречу, которая должна пройти в Астане, хотя определенные сомнения у нас есть, — отметил посол Израиля. — Эти сомнения не касаются российских шагов, а касаются действий и целей партнеров России, в частности Ирана».

Ранее официальный Дамаск неоднократно обвинял Израиль в нанесении ударов по позициям сирийских войск и по инфраструктуре и вооружениям проиранской шиитской организации «Хезболла», которая участвует в конфликте в Сирии на стороне Башара Асада. Официальный Иерусалим эти обвинения ни разу не подтвердил и не опроверг, впрочем, сирийское руководство обвиняет своего соседа тоже с достаточной осторожностью. Напомним, между Израилем и Сирией нет мирного договора, зато имеется серьезный территориальный спор по поводу Голанских высот, аннексированных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Лавров встретится с новым главой МИД Иордании

Глава российского МИД Сергей Лавров встретится 24 января в Москве с новым министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, сообщает Газета.Ru.

Издание отмечает, что глава МИД Иордании прибудет в Москву 24 января, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить, в том числе, подготовку к межсирийским переговорам в Астане и проблемы двусторонних отношений.

Ранее запланированная встреча Лаврова с главой МИД Иордании была отменена, поскольку в ходе перестановок в правительстве этой страны теперь уже бывший иорданский министр иностранных дел Насер Джода был отправлен в отставку.

Иордания участвует в операции против ИГИЛ в составе возглавляемой США международной коалиции. До последнего времени у Аммана были крайне натянутые, если не сказать более, отношения с официальным Дамаском, поскольку иорданское руководство неизменно настаивало на отстранении от власти Башара Аада. Однако в последнее время между странами наметилось сближение позиций по поводу межсирийского урегулирования.