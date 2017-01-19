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Сирия сегодня: ловушка для ИГИЛ и «Нусры», Россия пожалела США, Израиль не верит Ирану
Новости Сирии

Сирия сегодня: ловушка для ИГИЛ и «Нусры», Россия пожалела США, Израиль не верит Ирану

Сегодня 17:10
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Сирия сегодня: ловушка для ИГ и «Нусры», Россия пожалела США, Израиль не верит Ирану

Сирия сегодня, 19 января. «Котел» для «Джебхат-ан-Нусры» и бои с ИГИЛ в провинции Дамаск, Россия пригласила в Астану представителей США, Израиль скептически смотрит на межсирийское урегулирование с участием Ирана, Сергей Лавров встретится с новым главой МИД Иордании.

«Котел» для «Ан-Нусры» и бои с ИГИЛ под Дамаском

На северо-западе провинции Дамаск в долине Вади Барада продолжаются тяжелые бои между правительственной сирийской армией Башара Асада и отрядами проиранской шиитской организации «Хезболла» с бандформированиями, отказавшимися присоединиться к перемирию, вступившему в силу 29 декабря 2016 года. Среди тех, кто пытается атаковать сирийскую армию, отряды запрещенной в РФ группировки «Джебхат-ан-Нусра». В боестолкновениях принимает участие артиллерия и танки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Правительственные войска пытаются выбить боевиков из населенного пункта Айн аль-Фиджа, обе стороны несут потери, сообщил источник. Ранее в долине Вади-Барада Сирийская арабская армия Асада сумела взять в «котел» крупную группировку террористов.

В северо-восточной части провинции Дамаск в районе гор Аль-Каламон продолжаются бои между вооруженными группами и террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ).

Вооруженные столкновения продолжаются еще в нескольких районах провинции Дамаск, а также в других провинциях Сирии. Тем не менее все больше сирийских населенных пунктов присоединяется к мирному процессу.

Россия оказала милость США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила Соединенные Штаты на переговорную площадку по Сирии.

«Уже пригласили», — ответил Лавров на вопрос журналистов, на каких условиях Москва может пригласить американских представителей принять участие в переговорах по Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила Соединенные Штаты на переговорную площадку по Сирии

Напомним, ранее сообщалось, что на конец января намечена встреча по межсирийскому урегулированию в столице Казахстана Астане, на которую приглашены с сирийской стороны представители официального Дамаска, а также лидеры группировок, подписавших соглашение о перемирии. До переговоров не будут допущены группировки, связанные с ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусрой».

Помимо России как основного гаранта мирного процесса в Сирии, в переговорах примут участие Турция и Иран. О том, пригласят ли на встречу представителей США, и в каком качестве американцы будут присутствовать в Астане, до последнего момента было неизвестно. Ранее появилась информация, что Тегеран выступает категорически против участия США в переговорном процессе по Сирии.

Израиль и сирийское урегулирование

Новый посол Израиля в России Гарри Корен рассказал РИА Новости, что из-за серьезного недоверия к Тегерану официальный Иерусалим достаточно скептически оценивает трехсторонний формат Россия-Иран-Турция по межсирийскому урегулированию. Тем не менее, Израиль желает всяческих успехов мирному процессу в Сирии, отметил Корен.

«Мы желаем успехов российским миротворческим усилиям, включая встречу, которая должна пройти в Астане, хотя определенные сомнения у нас есть, — отметил посол Израиля. — Эти сомнения не касаются российских шагов, а касаются действий и целей партнеров России, в частности Ирана».

Ранее официальный Дамаск неоднократно обвинял Израиль в нанесении ударов по позициям сирийских войск и по инфраструктуре и вооружениям проиранской шиитской организации «Хезболла», которая участвует в конфликте в Сирии на стороне Башара Асада. Официальный Иерусалим эти обвинения ни разу не подтвердил и не опроверг, впрочем, сирийское руководство обвиняет своего соседа тоже с достаточной осторожностью. Напомним, между Израилем и Сирией нет мирного договора, зато имеется серьезный территориальный спор по поводу Голанских высот, аннексированных Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Лавров встретится с новым главой МИД Иордании

Глава российского МИД Сергей Лавров встретится 24 января в Москве с новым министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, сообщает Газета.Ru.

Издание отмечает, что глава МИД Иордании прибудет в Москву 24 января, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить, в том числе, подготовку к межсирийским переговорам в Астане и проблемы двусторонних отношений.

Ранее запланированная встреча Лаврова с главой МИД Иордании была отменена, поскольку в ходе перестановок в правительстве этой страны теперь уже бывший иорданский министр иностранных дел Насер Джода был отправлен в отставку.

Иордания участвует в операции против ИГИЛ в составе возглавляемой США международной коалиции. До последнего времени у Аммана были крайне натянутые, если не сказать более, отношения с официальным Дамаском, поскольку иорданское руководство неизменно настаивало на отстранении от власти Башара Аада. Однако в последнее время между странами наметилось сближение позиций по поводу межсирийского урегулирования.

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Анна Кириллова
#сирия #дамаск #игил #сергей лавров
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