Петербуржцев предупредили о крещенском шторме и гололеде

Санкт-Петербург, 19 января. Спасатели предупреждают петербуржцев о резком усилении западного ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Кроме того, дороги в городе и области, по данным синоптиков, станут опасными из-за гололедицы.

Как сообщили ФАН в пресс-службе городского ГУ МЧС, усиление ветра прогнозируется вечером 19 января и ночью 20 января. Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах.

В связи с резким ухудшением погоды аварийные бригады в городе переведены в повышенную готовность. По словам представителей СПБ ГУП «Ленсвет», на оперативное дежурство заступили 99 бригад, 217 человек и 99 единиц спецтехники.