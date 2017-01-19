Боевики ИГИЛ бегут от САА под Дамаском

Дамаск, 19 января. Решительный удар правительственных войск в Восточной Гуте вынудил боевиков ИГИЛ бежать, бросая оружие.

Массовое наступление сирийской армии в районе оазиса Восточная Гута, находящегося близ Дамаска, вынудило боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) покинуть свои позиции и бежать, оставляя на поле боя оружие. За одну ночь исламисты полностью покинули город Хазрам. Сейчас специалисты Сирийской Арабской Армии ведут поиск растяжек, мин и самодельных взрывных устройств на территории населенного пункта. В дальнейшем в Хазраме разместят четыре полка спецназа для удержания стратегически важной позиции.