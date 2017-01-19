Захарова: США получили приглашение на встречу по Сирии в Астане

Москва, 19 января. США подтвердили факт получения приглашения на переговоры по Сирии в Астане, которые намечены на 23 января. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американская сторона не проинформировала о том, приедут они или нет. Как сам формат встречи и участники прорабатываются, так и участие США тоже прорабатывается», — пояснила в ходе брифинга российский дипломат.

Представитель МИД добавила, что подготовка к встрече проходит конструктивно.

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