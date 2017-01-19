Ученые рассказали о температурных рекордах 2016 года

Вашингтон, 19 января. В 2016 году во многих странах мира зафиксированы температурные рекорды, 2016 год стал невероятно жарким. В отдельных районах Азии столбик термометра поднялся до 51–54 градусов Цельсия в отдельных районах Азии.

2016 год оказался самым жарким в истории метеонаблюдений, обновлены климатические рекорды 2015 и 2014 годов. Среднегодовая температура в 2016 году оказалась на 0,94 градуса Цельсия выше средней для XX века. Об этом говорится в докладе Национальной администрации по океану и атмосфере США. Эти сведения подтверждают наблюдения NASA и Всемирной метеорологической организации.

Самыми неожиданными и высокими стали температуры в Иране, Индии, Кувейте и в Северном Ледовитом океане, где существенно ускорились темпы таяния льда.