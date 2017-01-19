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Уфимский школьник впал в кому после проведения дома химических опытов
Происшествия

Уфимский школьник впал в кому после проведения дома химических опытов

Сегодня 16:42
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Уфимский школьник впал в кому после проведения дома химических опытов

Уфа, 19 января. Школьник впал в кому после проведения дома химических опытов в Уфе. Как рассказали в СУ СК РФ по Башкирии, пострадавший обучается в школе с углубленным изучением химии.

Согласно приведенным данным, в ночь на четверг в ожоговую больницу Уфы поступил 16-летний школьник. Врачи зафиксировали у него тяжелые травмы и ожоги тела. В настоящее время он находится в отделении реанимации в состоянии комы. В ходе проверки следователи установили, что юноша получил ожоги, когда ставил химические опыты в своей комнате.

Напомним, ранее полиция Петербурга обнаружила труп голого мужчины со следами побоев в расселенном доме по Советскому проспекту.

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Тимур Румянцев
#уфа
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