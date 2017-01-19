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Захарова рассказала о мерах по защите задержанного в Барселоне россиянина
Политика

Захарова рассказала о мерах по защите задержанного в Барселоне россиянина

Сегодня 16:33
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Захарова рассказала о мерах по защите задержанного в Барселоне россиянина

Москва, 19 января. Посольство России в Мадриде принимает все меры по защите задержанного в Испании россиянина Станислава Лисова, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала задержание в Барселоне по запросу ФБР россиянина. 

«Я могу сказать, что 14 января генконсульство получило уведомление о том, что 13 января был задержан Лисов Станислав Валерьевич. Ему назначен бесплатный государственный адвокат. Его посетил сотрудник генконсульства. Посольство в Мадриде принимает все меры по защите гражданина», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России.

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Алексей Громов
#мария захарова
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