Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции

Киев, 19 января. Бывшие бойцы подразделений МВД Украины провели в Киеве скандальную пресс-конференцию, на которой рассказали убийственные подробности о тотальной коррупции среди командного состава ВСУ и МВД. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Александр Войтко, лейтенант полка «Миротворец», координатор объединения «Ветераны войны с Россией», рассказал, что командир полка миротворец Юрий Шершнев умудрился после командировки в АТО продать «сепаратистам» 120 тысяч патронов. После этого он приобрел себе новый джип «Мерседес». Его заместитель, некий Виктор Дирман, который ранее обвинялся в коррупции, сейчас повышен в должности. Дирмана подозревают в том, что он входил в группу высоких чинов МВД, которая завладевала квартирами одиноких украинских пенсионеров.

«Тех, кто протестует против бесправия и произвола, увольняют со службы в ходе прохождения переаттестации. На сегодняшний день из 640 бойцов осталось всего 300 человек. Кто уволился сам, кого выкинули. Начальство вынуждено бегать на биржу труда, чтобы там брать кого попало, потому что профессионалы не хотят служить в АТО на таких условиях», - рассказали бывшие офицеры.

Кирилл Бубенцов, фельдшер добровольческого батальона «Гарпун», рассказал корреспонденту ФАН, что может сообщить как минимум о двух коррупционных сделках.

«Начальство закупило медицинские аптечки для солдат и офицеров за 2 тысячи гривен штука. При этом в официальных документах упоминается сумма «свыше 1000 гривен». Мы составили список того, что есть в этой аптечке и посчитали по розничным ценам итог – получилось 500 гривен. А если брать оптом, отдадут за 300. Получается, с каждой аптечки начальство отмывает не менее 700 гривен!

Еще пример – «рюкзаки Авакова», которые были массово поставлены в ВСУ и МВД по цене 4 тысячи гривен за штуку. Мы быстро поняли, что они очень плохого качества, ткань рвется, фурнитура ломается, его стоимость максимум 1000 гривен, оптом еще меньше. Но с бойцов требуют 4 тысячи гривен компенсации, если такой рюкзак будет порван», - рассказал фельдшер.

Другие участники пресс-конференции привели примеры другого вида коррупции – когда начальство снимало бойцов с позиций в АТО, получив денежное вознаграждение с той стороны.

«На нейтральной полосе есть так называемые непринципиальные точки, которые сдавали сепаратистам всего за 5-6 тысяч долларов наличными. Потом другие подразделения МВД или ВСУ вынуждены были заходить туда снова, проливать кровь, рисковать жизнью. Ничего святого у наших командиров нет, за бабло они готовы на все», - пожаловались журналистам члены объединения «Ветераны войны с Россией».