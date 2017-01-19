Ирак: освобожденные от ИГИЛ районы Мосула превратились в руины

Мосул, 19 января. Восточная часть иракского Мосула, которую удалось освободить правительственным войскам, была практически полностью разрушена.

Операция по освобождению второго по величине города Ирака от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) продолжается уже более трех месяцев, в ней участвует иракская армия, курдское ополчение и международная коалиция во главе с США. Огромный урон инфраструктуре Мосула нанесли террористы, применяя заминированные автомобили и устраивая опорные пункты в городских строениях. Не меньший урон причинили и силы освободителей, которые, неся значительные потери, применяют тактику «выжженной земли». Массированные обстрелы и авиаудары привели к огромным жертвам среди мирного населения.