МИД РФ возмущен ликвидацией русской школы в Вильнюсе

Москва, 19 января. Власти Вильнюса приняли решение о ликвидации русскоязычной школы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова сообщила, что 11 января вильнюсским горсоветом было принято решение о ликвидации русской школы путем слияния с русскопосольской школой. Она обратила внимание, что закрытие учебного заведения осуществляется необоснованно.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в этой школе училось много учеников.