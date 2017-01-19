МИД РФ возмущен ликвидацией русской школы в Вильнюсе

Москва, 19 января. Власти Вильнюса приняли решение о ликвидации русскоязычной школы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова сообщила, что 11 января вильнюсским горсоветом было принято решение о ликвидации русской школы путем слияния с русскопосольской школой. Она обратила внимание, что закрытие учебного заведения осуществляется необоснованно.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что в этой школе училось много учеников.
«Расцениваем это как ущемление права получать образование на родном языке», — заметила Захарова и выразила надежду, что будут приняты меры по разрешению этой проблемы.