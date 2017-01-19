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Захарова: США пытались перекинуть с себя на Россию образ мирового киберагрессора
Политика

Захарова: США пытались перекинуть с себя на Россию образ мирового киберагрессора

Сегодня 16:30
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Захарова: США пытались перекинуть с себя на Россию образ мирового киберагрессора

Москва, 19 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия давно и последовательно выступает за принятие инструмента по борьбе с киберпреступлениями и киберхулиганством. При этом Запад, по ее словам, пытается слепить из нашей страны «мирового киберагрессора».

«Наша страна давно и последовательно выступает за принятие инструмента, направленного на борьбу с наживой в сфере киберпреступлений и киберхулиганства. Российская сторона готова к любому сотрудничеству по противодействию хакерским атакам», — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что недавно Вашингтон старался объяснить собственные провалы неким вмешательством России в избирательную систему США, попытавшись перекинуть с себя на Москву образ «мирового киберагрессора».

Читайте также: Жители США не верят, что «кибератаки России» повлияли на результаты выборов.

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Герман Парло
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