Захарова: США пытались перекинуть с себя на Россию образ мирового киберагрессора

Москва, 19 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия давно и последовательно выступает за принятие инструмента по борьбе с киберпреступлениями и киберхулиганством. При этом Запад, по ее словам, пытается слепить из нашей страны «мирового киберагрессора».

«Наша страна давно и последовательно выступает за принятие инструмента, направленного на борьбу с наживой в сфере киберпреступлений и киберхулиганства. Российская сторона готова к любому сотрудничеству по противодействию хакерским атакам», — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что недавно Вашингтон старался объяснить собственные провалы неким вмешательством России в избирательную систему США, попытавшись перекинуть с себя на Москву образ «мирового киберагрессора».

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