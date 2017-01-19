Минкомсвязь и силовые структуры согласовали смягчение «пакета Яровой»

Москва, 19 января. Минкомсвязь РФ договорилась с силовыми ведомствами о возможности снижения в десять раз объема хранения информации в рамках «пакета Яровой». По словам заместителя главы министерства Алексея Волина, Минкомсвязь уже провела ряд консультаций и совещаний с Минпромторгом и силовыми ведомствами.

«Уже на сегодняшний день мы имеем договоренности и понимание в отношении того, что объемы информации могут быть сокращены примерно в десять раз», — подчеркнул Волин на совещании, посвященном общественной инициативе об отмене закона.

Он также отметил, что торренты, IPTV, и интернет-видео, а также «целый ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов» относятся к избыточной информации.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неаргументированным заявление о том, что так называемый «пакет Яровой» якобы является «угрозой инновационному развитию».