МИД РФ отреагировал на отказ «Ахрар аш-Шам» ехать на переговоры в Астану

Москва, 19 января. Вопрос об участии боевиков вооруженной оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам» в сирийских переговорах в Астане нельзя считать окончательно решенным, считает заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Я думаю, это не последнее слово, нужно еще подождать», — заявил он, комментируя заявление группировки о намерении проигнорировать встречу по урегулированию кризиса в арабской стране. При этом боевики отметили, что поддерживают проведение переговоров.

Напомним, межсирийскую встречу делегаций Дамаска и оппозиции планируется провести в столице Казахастана 23 января. Богданов отметил, что гарантами организации переговоров выступают Россия, Турция и Иран.