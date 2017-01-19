FAN-TV Лента новостей
МИД РФ отреагировал на отказ «Ахрар аш-Шам» ехать на переговоры в Астану
Политика

МИД РФ отреагировал на отказ «Ахрар аш-Шам» ехать на переговоры в Астану

Сегодня 16:23
96

МИД РФ отреагировал на отказ «Ахрар аш-Шам» ехать на переговоры в Астану

Москва, 19 января. Вопрос об участии боевиков вооруженной оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам» в сирийских переговорах в Астане нельзя считать окончательно решенным, считает заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Я думаю, это не последнее слово, нужно еще подождать», — заявил он, комментируя заявление группировки о намерении проигнорировать встречу по урегулированию кризиса в арабской стране. При этом боевики отметили, что поддерживают проведение переговоров.

Напомним, межсирийскую встречу делегаций Дамаска и оппозиции планируется провести в столице Казахастана 23 января. Богданов отметил, что гарантами организации переговоров выступают Россия, Турция и Иран.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#михаил богданов
Новости партнеров
Эксклюзив

Дорога к большому футболу: петербургское метро свяжет четыре арены Кубка конфедераций

Сегодня 16:33
47

Сирия новости 19 января 16.30: исламисты обстреляли школу в Идлибе, в Хасаке появится американская база

Сегодня 16:30
44

Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции

Сегодня 16:26
129

Паритет в пользу США: почему ядерное разоружение «по Обаме» неприемлемо для России

Сегодня 16:21
79

Не спится без Трампа: Меркель и Джентилони не зовут Россию на G7 без отмашки США

Сегодня 16:15
117
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Захарова рассказала о мерах по защите задержанного в Барселоне россиянина

16:33

Дорога к большому футболу: петербургское метро свяжет четыре арены Кубка конфедераций

16:33

Ирак: освобожденные от ИГИЛ районы Мосула превратились в руины

16:32

Сирия новости 19 января 16.30: исламисты обстреляли школу в Идлибе, в Хасаке появится американская база

16:30

Захарова: США пытались перекинуть с себя на Россию образ мирового киберагрессора

16:30

Минкомсвязь и силовые структуры согласовали смягчение «пакета Яровой»

16:29

Солдаты ВСУ и МВД Украины рассказали, как их командиры продают боеприпасы и сдают позиции

16:26

СК РФ предъявил обвинения еще двоим военным ВСУ, причастным к обстрелам в Донбассе

16:26

Прилетевший из Гоа российский турист умер от малярии

16:25

МИД РФ возмущен ликвидацией русской школы в Вильнюсе

16:23

МИД РФ отреагировал на отказ «Ахрар аш-Шам» ехать на переговоры в Астану

16:23

Паритет в пользу США: почему ядерное разоружение «по Обаме» неприемлемо для России

16:21
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Захарова рассказала о мерах по защите задержанного в Барселоне россиянина
Читать
Закрыть