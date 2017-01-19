Захарова поделилась ожиданиями МИД РФ от переговоров по Сирии в Астане

Москва, 19 января. МИД РФ надеется, что переговоры в Астане по Сирии укрепят режим перемирия и запустят процесс политического урегулирования конфликта. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане 23 января будет способствовать консолидации режима прекращения боевых действий в Сирии и создаст благоприятную атмосферу для запуска инклюзивного межсирийского диалога в Женеве», — пояснила она.

Также Захарова отметила, что межсирийские переговоры в Астане назначены на 23 января, а перенос этой встречи не обсуждается.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что МИД России на переговорах по Сирии в Астане представит директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин.