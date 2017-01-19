Савченко уедет, клоуны останутся: зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде

Надежду Савченко необходимо вернуть обратно в Россию. Такое неожиданное заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об украинской политике и ситуации вокруг бывшей украинской военнослужащей.

По словам Шкиряка, он бы с удовольствием обменял Савченко на Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые «не заполитизированы». По его мнению, высказывания народного депутата совпадают с интересами Российской Федерации. Он даже допустил, что действия Савченко курируются из Москвы.

В свою очередь, народный депутат Верховной рады Иван Винник попросил СБУ возбудить уголовное дело против Надежды Савченко, обвинив ее в государственной измене. 17 января она высказала мнение, что необходимо «сдать» Крым, чтобы забрать Донбасс.

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«Вообще, комментировать бред аваковского клоуна Шкиряка несерьезно. Меня давно интересовало, зачем фигур вроде Шкиряка и Антона Геращенко так пиарят в украинских и российских СМИ. «Советник министра», а тем более силового ведомства, — в нормальных странах вообще не публичная должность. Ладно бы их назначили прыгающими по телестудиям «независимыми экспертами», но ведь эти персонажи украинского политикума наделены официальным статусом. По всей видимости, смысл долгосрочного существования таких шутов в медиапространстве Украины — рубить правду-матку на языке народа, но как бы от имени власти. По крайней мере, их титры выглядят вполне серьезно. Что касается продолжающейся атаки на Савченко, это планомерное развенчание мифа о надежде и герое Украине», — пояснил ФАН эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

По мнению эксперта, советник министра внутренних дел, конечно, должен понимать, что выдворить гражданку Украины Савченко в Россию юридически невозможно, а уж тем более обменять ее на находящихся в России украинских преступников.