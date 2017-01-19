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Савченко уедет, клоуны останутся: зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде
Украина

Савченко уедет, клоуны останутся: зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде

Сегодня 16:42
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Кто кого: зачем Киев устроил черный пиар неконтролируемой Савченко

Надежду Савченко необходимо вернуть обратно в Россию. Такое неожиданное заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об украинской политике и ситуации вокруг бывшей украинской военнослужащей.

По словам Шкиряка, он бы с удовольствием обменял Савченко на Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые «не заполитизированы». По его мнению, высказывания народного депутата совпадают с интересами Российской Федерации. Он даже допустил, что действия Савченко курируются из Москвы.

Кто кого: зачем Киев устроил черный пиар неконтролируемой Савченко

В свою очередь, народный депутат Верховной рады Иван Винник попросил СБУ возбудить уголовное дело против Надежды Савченко, обвинив ее в государственной измене. 17 января она высказала мнение, что необходимо «сдать» Крым, чтобы забрать Донбасс.

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«Вообще, комментировать бред аваковского клоуна Шкиряка несерьезно. Меня давно интересовало, зачем фигур вроде Шкиряка и Антона Геращенко так пиарят в украинских и российских СМИ. «Советник министра», а тем более силового ведомства, — в нормальных странах вообще не публичная должность. Ладно бы их назначили прыгающими по телестудиям «независимыми экспертами», но ведь эти персонажи украинского политикума наделены официальным статусом. По всей видимости, смысл долгосрочного существования таких шутов в медиапространстве Украины — рубить правду-матку на языке народа, но как бы от имени власти. По крайней мере, их титры выглядят вполне серьезно. Что касается продолжающейся атаки на Савченко, это планомерное развенчание мифа о надежде и герое Украине», — пояснил ФАН эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

Кто кого: зачем Киев устроил черный пиар неконтролируемой Савченко

По мнению эксперта, советник министра внутренних дел, конечно, должен понимать, что выдворить гражданку Украины Савченко в Россию юридически невозможно, а уж тем более обменять ее на находящихся в России украинских преступников.

«Если даже представить, что после планомерно подготовленного «шкиряками» общественного фона Савченко лишат мандата как «завербованного Кремлем агента», обвинят в госизмене и она будет вынуждена бежать в Россию, то все равно глупо ожидать, что в РФ ее вновь посадят за решетку и сделку по обмену пленными переоформят задним числом. Ожидать же, что Савченко посадят на Украине, а Кремль начнет всеми способами выручать своего «агента», еще наивней. Поэтому цель черного пиара против неконтролируемой Савченко — это ее дискредитация в глазах общественности. Интересно, что звезда Савченко не сходит с политического небосвода. А ведь большинство российских экспертов заверяли после ее амнистии, что через пару месяцев о ней забудут. Савченко утратила имидж надежды украинской нации и превратилась для кого — в прозревшего борца с системой, для кого — в предателя. Но ее известность по инерции позволяет использовать ее разными акторами политической игры. По всей видимости, Юлией Тимошенко и другими затаившимися, латентно оппозиционными Порошенко прозападными силами», — резюмировал Иван Скориков.

комментарии
Илья Муромский
#надежда савченко #петр порошенко #зорян шкиряк #иван скориков
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