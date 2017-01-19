СК РФ предъявил обвинения еще двоим военным ВСУ, причастным к обстрелам в Донбассе

Москва, 19 января. Украинским командирам, причастным к обстрелам гражданского населения, заочно предъявлены обвинения, заявили в Следственном комитете РФ.

26 мая 2015 года ВСУ провели прицельный обстрел Горловки. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Одна женщина и двое малолетних детей были серьезно ранены. Установлено, что помимо полковника Олега Лисового, которому ранее заочно предъявлено обвинение, к обстрелу причастен командир 1 артиллерийского дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ подполковник Виктор Юшко.



15 июня 2016 года ВСУ провели прицельный обстрел Красногоровки и Старомихайловки Донецкой области. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Следствие выяснило, что к этому причастен командир 46 отдельного батальона специального назначения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ подполковник Вячеслава Власенко. Фигурантом дела является также командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Василий Зубанич.



Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).