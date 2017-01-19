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Прилетевший из Гоа российский турист умер от малярии
Происшествия

Прилетевший из Гоа российский турист умер от малярии

Сегодня 16:25
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Прилетевший из Гоа российский турист умер от малярии

Екатеринбург, 19 января. Россиянин умер от малярии после посещения индийского курорта Гоа, сообщили представители Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в январе на территории страны зарегистрировано два завозных случая малярии  — в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых закончился летальным исходом»,  — рассказали в российском ведомстве.

Источники в Роспотребнадзоре отметили, что оба гражданина посещали перед этим индийский курорт Гоа, передает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что западные ученые успешно испытали на грызунах первую за последние 100 лет вакцину от туберкулеза. 

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Катерина Тимошенская
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