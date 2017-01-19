Прилетевший из Гоа российский турист умер от малярии

Екатеринбург, 19 января. Россиянин умер от малярии после посещения индийского курорта Гоа, сообщили представители Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в январе на территории страны зарегистрировано два завозных случая малярии — в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых закончился летальным исходом», — рассказали в российском ведомстве.

Источники в Роспотребнадзоре отметили, что оба гражданина посещали перед этим индийский курорт Гоа, передает «Свободная пресса».

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