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Рухнувший манеж конного клуба под Новосибирском строил владелец 
Происшествия

Рухнувший манеж конного клуба под Новосибирском строил владелец 

Сегодня 16:02
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Рухнувший манеж конного клуба под Новосибирском строил владелец 

Бердск, 19 января. Здание манежа, где сегодня произошло обрушение крыши, было построено пять лет назад. По заявлению владельца Игоря Воротникова – собственными силами.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сейчас Воротников дает показания следователям. Выяснилось, что никакого учета за чисткой крыши от снега не велось. Контракт ни с кем не заключался, и крышу чистили все, кто подворачивался, в том числе и тренеры. Необходимость уборки снега определялась «на глазок».

Сейчас следователи допрашивают владельца, сотрудников клуба, а также двоих людей, избежавших травм при обвале крыши манежа.

Читайте также: В рухнувшем конном клубе под Новосибирском погибли тренер и 15-летняя спортсменка.

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Ксения Тасманова
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Автомобиль с компанией молодежи рухнул с моста в Нижнем Новгороде
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