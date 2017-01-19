СК РФ уточнил данные об обрушении конного клуба под Новосибирском

Бердск, 19 января. В Новосибирской области следователи выясняют причины обрушения крыши конного клуба, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, в результате обрушения крыши конного клуба «Аллюр» под поселком Новый погибли 15-летняя девочка и 45-летний мужчина, данные о пострадавших сейчас уточняются. На место трагедии незамедлительно выехали следователи.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Напомним, в результате ЧП смертельные травмы получили 15-летняя спортсменка Анастасия А. и тренер Вячеслав Базюра. Ранее в качестве предварительной версии случившегося озвучивалось большое скопление снега на крыше.