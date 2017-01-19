Перемирие в Сирии в целом соблюдается — Захарова

Москва, 19 января. Участники вооруженного конфликта в Сирии в целом соблюдают условия перемирия, которое было достигнуто в конце прошлого года благодаря политическим усилиям России и Турции. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на пресс-конференции.

«Режим прекращения боевых действий, введенный с 30 декабря 2016 года в целом соблюдается на всей территории Сирии», — отметила она.

По словам Захавровой, боевики из запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джабхат ан-Нусра» не оставляют попыток сорвать режим прекращения огня. Представитель российского МИД выразила надежду на то, что международная встреча по Сирии, которая состоится в Астане 23 января, будет способствовать консолидации режима прекращения боевых действий в арабской республике.