Курды захватили малолетних боевиков ИГИЛ из отряда «Львята Халифата»

Ракка, 19 января. Террористы ИГИЛ, дойдя до отчаяния, бросают в бой малолетних боевиков из отряда «Львята Халифата».

Отряды курдского ополчения взяли в плен на западе провинции Ракка трех малолетних боевиков, которые сражались за террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России). Подростки вели огонь по курдам из здания, после чего сложили оружие и сдались с просьбами их не убивать. Силы ИГИЛ изрядно сократились, поэтому боевики активно пополняют свои ряды несовершеннолетними, которых набирают на подконтрольных им территориях или похищают во время рейдов. Дети проходят жесточайшую подготовку в специальных лагерях, иногда ИГИЛ использует их как палачей в показательных казнях.