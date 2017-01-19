Анкара готова «перевернуть каждый камень» для изобличения убийц посла Карлова

Анкара, 19 января. Власти Турции будут делать все возможное и от них зависящее для расследования убийства посла Российской Федерации Андрея Карлова. Об этом заявил вице-премьер страны Мехмет Шимшек в кулуарах Международного экономического форума в швейцарском Давосе.

По его словам, совместное расследование с российскими правоохранителями не прекращаются — мероприятия идут полным ходом. Шимшек подчеркнул, что делается все возможное, чтобы найти заказчиков и всех причастных к убийству российского посла, сообщает ТАСС.

«Мы готовы в буквальном смысле перевернуть каждый камень, чтобы расследовать это дело до конца», — отметил он.

Напомним, российского посла Андрея Карлова убили 19 декабря минувшего года в ходе выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Убийцей оказался 22-летний турецкий полицейский, которого ликвидировали на месте.