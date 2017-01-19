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Ученые NASA обнаружили доказательства наличия воды на Марсе
Технологии

Ученые NASA обнаружили доказательства наличия воды на Марсе

Сегодня 15:59
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Ученые NASA обнаружил доказательства наличия воды на Марсе

Москва, 19 января. Специалисты NASA обнаружили на Марсе признаки, которые свидетельствуют о наличии воды на красной планете. К такому выводу ученые пришли после изучения снимков, которые были сделаны марсоходом Curiosity.

По словам исследователей, на снимках были распознаны отложения глины, покрытые трещинами, которые обычно остаются на глинистой почве после сильных дождей.

«Эти трещины, скорее всего, возникли в результате высыхания воды. Все это очень похоже на то, как растрескивается грязь на дороге, когда она высыхает», — пояснил ученый Нэйтан Cтайн из Калифорнийского технологического института.

Он добавил, что наличие этих трещин на поверхности планеты свидетельствует о том, что на Марсе была вода в больших количествах, которая со временем испарилась.

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Кирилл Иванов
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