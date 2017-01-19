Новости Новороссии: ЛНР засекла танки ВСУ в Донбассе, военным ДНР приготовили крещенские купели

Новороссия, 19 января. Разведка ДНР и ЛНР фиксирует перегруппировку сил ВСУ вдоль линии соприкосновения, донецкое командование открыло крещенские купели для военнослужащих в районе передовых позиций.

Затишье перед бурей: власти ДНР фиксируют сокращение числа обстрелов ВСУ

Обстановка в районе линии соприкосновения в Донецкой народной республике, по сравнению с предыдущими днями, относительно нормализовалась: за прошедшие сутки военнослужащие ВСУ обстреляли территории ДНР всего 71 раз. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По территории ДНР было выпущено 18 мин калибром 82 и 120 мм, а также 36 снарядов из разнокалиберных гранатометов. Огонь также велся из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Под обстрелом в очередной раз оказалась Горловка и поселок Зайцево на ее окраине. Были разрушены два дома, еще один получил серьезные повреждения.

Огонь также велся по Ясиноватой и расположенным вблизи нее населенным пунктам Крутая Балка и Спартак. Снаряды ВСУ падали и в пригородах Донецка – пострадала территория бывшего аэропорта, а также поселок Трудовские.

Однако, несмотря на «скромные» результаты обстрела со стороны ВСУ, донецкое командование не испытывает оптимизма по этому поводу. Басурин отметил, что власти республики связывают относительную нормализацию ситуации в регионе с предстоящим визитом в Донецк заместителя главы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга.

Между тем, в районе занятого киевскими войсками поселка Новгородское разведка ДНР заметила три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и три танка Т-64. На том же направлении, в районе Артемовска, ВСУ получили подкрепление численностью до 300 человек. Одновременно с этим в подконтрольный украинским войскам поселок Донское было доставлено, согласно разведданным, около 200 тонн боеприпасов.

ЛНР: ВСУ разместили у линии соприкосновения тяжелую технику

Украинское командование, в очередной раз нарушив минские соглашения, продолжает перегруппировку сил в зоне т.н. АТО. У линии соприкосновения были размещены украинские танки и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Представитель луганского силового ведомства, так же как и его донецкие коллеги, отметил сокращение числа обстрелов со стороны ВСУ, однако назвал это затишье мнимым.

Марочко подчеркнул, что киевское командование в обход минских соглашений перемещает к линии соприкосновения запрещенное вооружение, готовясь начать новое наступление на позиции ополченцев.

Представитель силового ведомства сообщил, что в район населенного пункта Попасная прибыли, согласно разведданным, четыре танка из состава 24-й бригады ВСУ, в то время как в Мироновке были замечены четыре замаскированных «Града».

Марочко также заявил, что в связи с провалом наступательной операции ВСУ на Светлодарской дуге и безуспешностью проводимых провокаций 25 января ожидается прибытие куратора из США и канадских военных инструкторов в Донбасс.

По словам представителя Народной милиции, планируется также поставка украинским войскам пробной партии летального оружия, а именно 15 штурмовых винтовок «М-16» производства США, основного вооружения американской пехоты.

Несмотря на все это, Марочко подчеркнул приверженность властей ЛНР минским договоренностям, пояснив, что луганское командование не реагирует на военные, политические и информационные провокации со стороны ВСУ, продолжая при этом повышать уровень военной подготовки.

Для военнослужащих ДНР открыты крещенские купели

Оперативное командование ДНР открыло к празднику Крещения купели для военнослужащих вдоль линии соприкосновения. Таким образом, все желающие бойцы ополчения смогут окунуться в прорубь по случаю праздника, не покидая мест несения службы. Об этом заявил представитель командования в интервью информационному агентству ДАН.

Для крещенских купаний были использованы речки и другие водоемы, располагающиеся в непосредственной близости от передовых позиций. В других районах республики сотни смельчаков из числа мирных жителей уже решились окунуться в ледяную прорубь в честь крупного православного праздника.