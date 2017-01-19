Не спится без Трампа: Меркель и Джентилони не зовут Россию на G7 без отмашки США

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность участия в саммите G7 президента России Владимира Путина. Стороны договорились подождать инаугурации Дональда Трампа. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил ситуацию с исполняющим обязанности декана факультета государственного управления МГИМО, кандидатом политических наук Генри Сардаряном.

Саммит G7 пройдет 26-27 мая в итальянском городе Таормина. По данным итальянских СМИ, вопрос об участии Владимира Путина в саммите глав «большой семерки» обсуждался Джентилони и Меркель накануне в Берлине. Известно, что канцлер ФРГ высказалась против, объясняя свою позицию тем, что ситуация на Украине по-прежнему неизменна. В итоге стороны договорились вернуться к обсуждению вопроса после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа и его первых политических шагов.

Джентилони неоднократно заявлял, что считает Россию важнейшим партнером в обеспечении безопасности в Европе, однако ему не удалось переубедить непробиваемую «тефлоновую» Меркель, и политики решили подождать.

По мнению кандидата политических наук Генри Сардаряна, после всех заявлений европейских политиков складывается впечатление о несостоятельности Европы в принципе.

«Это что-то вроде прощальной лебединой песни Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. Вспомните заявление Олланда о том, что будущее ЕС в руках европейцев, и они не нуждаются в указаниях. Это заявление ни в какой мере не соответствует действительности. У меня складывается впечатление, что весь Евросоюз ждет инаугурации Трампа и его дальнейших шагов, чтобы в соответствии с этим конструировать свое будущее, — комментирует для ФАН Сардарян. — Что касается Паоло Джентилони, то он занял очень интересную позицию: выступает за снятие санкций, но не потому что считает, что их не за что было вводить, а потому что он убежден в том, что от санкций нет толка. Ждать каких-либо разворотов во внешней политике Италии по отношению к РФ — бессмысленно, потому что Джентилони возглавлял МИД, и преемственность в этом плане абсолютно очевидна. Что же касается участия Владимира Путина в G7, Россию то хотят приглашать, то не хотят. Очевидно, что без Москвы невозможно решить ни один мировой вопрос. Будет это формат G7 или G8, или двусторонние встречи, — вопросы формальные. Нас последние несколько лет пытались убедить в том, что Россия — региональная держава, что у нас нет соответствующей мощи, чтобы выступать в качестве мировой державы. И вдруг оказалось — Россия и там, и тут, и без нас ни один вопрос решить не могут, будь то Сирия или Украина».