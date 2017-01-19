Ученые раскрыли женщинам секрет борьбы со старением

Вашингтон, 19 января. Сидячий образ жизни является причиной раннего старения женщин, заявили американские ученые.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие женщины в возрасте от 64 до 95 лет. Участницам эксперимента установили акселометр, который отслеживал их активность в дневное и ночное время суток.

После этого эксперты провели анализ длины теломер — концевых участков хромосом человека, уменьшение которых связано со старением организма. Ученые выяснили, что представительницы прекрасного пола, которые минимум полчаса в день уделяли физкультуре, старели медленнее, чем их ровесницы, которые вели сидячий образ жизни.

Ранее специалисты США озвучили регионы и страны, где по причине глобального потепления образуются наиболее благоприятные условия для жизни человека.