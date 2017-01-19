Премьер Молдавии выступил против смены европейского курса страны

Кишинев, 19 января. Премьер-министр Молдавии Павел Филип выступил против отмены соглашения об Ассоциации с ЕС, предложенной президентом Игорем Додоном.

Глава правительства Молдавии Павел Филип считает соглашение с Евросоюзом частью программы управления и стратегической опорой деятельности страны. При этом он подчеркнул, что европейский путь Молдавии не изменится. По мнению премьер-министра, отношения страны с Евросоюзом и с Россией не должны влиять друг на друга. Филип выразил надежду на развитие диалога с Москвой, напомнив о «хорошей дискуссии», имевшей место в декабре 2016 года, пишет «Свободная пресса».