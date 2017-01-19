Донбасс войдет в зону самой крупной гумоперации Красного Креста в мире

Киев, 19 января. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что более 60 млн долларов будет выделено Украине на финансирование гуманитарных операций. Соответствующая информация приводится на сайте украинского президента Петра Порошенко.

Как говорится в сообщении, гуманитарная операция МККК на Украине «станет одной из самых масштабных операций комитета в мире».

Сообщается, что в ходе встречи главы МККК с Порошенко стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с поставками МККК гумпомощи в Донбасс.

Напомним, накануне украинские пограничники пропустили в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарным грузом для местных жителей от миссии МККК.