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Пушков: Порошенко знает, как сделать США великими, но Трампу не интересно
Политика

Пушков: Порошенко знает, как сделать США великими, но Трампу не интересно

Сегодня 15:49
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Пушков: Порошенко знает, как сделать США великими, но Трампу не интересно

Москва, 19 января. Избранный президент США Дональд Трамп не будет оглядываться на «подсказки» главы Украины Петра Порошенко, призывающего Вашингтон поддерживать Киев. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Порошенко знает, как Трампу сделать Америку вновь великой: ей надо поддерживать Украину. Но есть ощущение, что Трампу его мнение неинтересно», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент Украины выразил надежду на дальнейшую поддержку США после инаугурации Дональда Трампа. Как сообщает Газета.Ru, Порошенко также выразил уверенность, что продолжение сотрудничества с Вашингтоном будет очень эффективным.

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Ксения Тасманова
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