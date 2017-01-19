Шойгу потребовал подготовить автопарки в частях постоянной боевой готовности

Ростов-на-Дону, 19 января. Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочего визита в Южный военный округ отдал приказ о соответствующей подготовке к зимнему периоду парков боевой техники.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что парки хранения боевой и специальной техники в частях постоянной готовности должны быть отапливаемыми, технику необходимо поддерживать в состоянии, подготовленном к немедленному выходу на боевую задачу. Все остальные хранилища, отметил генерал армии, в зимний период должны быть оборудованы калориферами для того, чтобы бойцы могли быстро поднять в них температуру до плюсового уровня.