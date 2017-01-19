ФАН публикует список пострадавших при обрушении конного клуба под Новосибирском

Новосибирск, 19 января. ФАН публикует список пострадавших при обрушении здании конного клуба в Бердске под Новосибирском.

Как сообщил источник в экстренных службах города, травмы получили Анна Г. 16 лет, Яна Ш. 16 лет и Марина А. 30 лет. В тяжелом состоянии находится только Анна Г., девушку поместили в реанимацию.

По данным СК РФ, жертвами обрушения стали два человека, в том числе ребенок. Крыша клуба могла рухнуть под тяжестью снега, считают правоохранители. Площадь обрушения составила около 120 кв. метров.