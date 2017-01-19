Шойгу назначил командующим ЮВО Дворникова, руководившего операцией ВКС РФ в Сирии

19 Января 2017 15:45 38

Ростов-на-Дону, 19 января. Новым командующим Южного военного округа России назначен генерал-полковник Александр Дворников, который руководил действиями российской военной группировки в Сирии.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу представил личному составу нового командира. Отметим, что генерал-полковник Александр Галкин, который прежде возглавлял ЮВО, в четверг был назначен помощником Шойгу. Министр обороны отметил большой опыт и хорошие организаторские способности своего подчиненного.

Операция ВКС РФ в Сирии продолжается с 30 сентября 2015 года. С 15 марта 2016 года по приказу президента РФ Владимира Путина производится вывод основных сил российской группировки из Сирии.