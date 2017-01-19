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Крышу конного клуба в Бердске в день обрушения чистили дважды
Происшествия

Крышу конного клуба в Бердске в день обрушения чистили дважды

Сегодня 15:33
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Крышу конного клуба в Бердске в день обрушения чистили дважды

Бердск, 19 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, рухнувшую крышу конного клуба в Бердске Новосибирской области сегодня чистили дважды. 

На месте происшествия в конном клубе в Новосибирской области работают сотрудники МЧС, МВД и СК России. К рухнувшему крытому манежу вызвали владельца клуба Игоря Воротникова. Он уже дает первые показания. По его словам, крышу манежа только сегодня чистили два раза. Но из-за сильного снегопада вновь появились гигантские сугробы.

Всего в манеже в момент обрушения находились семь человек и четыре лошади. Совсем не пострадали двое – девочка и взрослая женщина, мать погибшей Насти. Двое человек погибли, еще троих увезли в больницу Бердска с подозрением на переломы костей таза.

Из лошадей достали трех – две уже погибли. Одна была жива, но насколько она серьезно травмирована, пока не понятно. Всего в конном клубе было 40 лошадей. Клуб – частный, но имел все необходимые лицензии.

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Ксения Тасманова
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