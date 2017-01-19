Глава ДНР объявил о начале объединения русского народа

19 Января 2017 15:38 37

Симферополь, 19 января. В Крыму был запущен процесс объединения русского народа, которого больше всего боятся на Западе, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на форуме «С Россией навеки».

Захарченко обратил внимание, что современная ситуация в мире характеризует как непростая и тревожная.

«Все ополчились на Россию, все на нее пытаются свалить все грехи и все камни, которые только могут кинуть, — заметил глава ДНР. — А все потому, что Запад нас боится. Когда русский народ начинает объединяться, а этот процесс уже пошел, сильнее нашего народа в мире нет никого».

По мнению представителя ДНР, процесс объединения русского народна был запущен в Крыму.

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