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Паритет в пользу США: почему ядерное разоружение «по Обаме» неприемлемо для России
Политика

Паритет в пользу США: почему ядерное разоружение «по Обаме» неприемлемо для России

Сегодня 16:21
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Извечное лукавство США: почему Кремль не принял программу ядерного разоружения Обамы

В Кремле опровергли слова президента США Барака Обамы о том, что Россия якобы не желает ядерного разоружения. Москва всегда открыта к предложениям на этом счет. «Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия и США должны сокращать свои арсеналы одновременно и в одинаковой пропорции. Только так баланс сил, столь необходимый для поддержания мира и стабильности на планете, будет соблюден. Процесс ядерного разоружения «не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета», передает слова Пескова Lenta.ru.

Напомним, что 18 января, во время своей прощальной пресс-конференции, Барак Обама заявил, что Россия не желает участвовать в процессе ядерного разоружения. «Что касается ядерных вопросов, мы вели переговоры по СНВ-II (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный президентом США Джорджем Бушем-старшим и президентом РФ Борисом Ельциным в январе 1993 года. — Прим. ФАН), я был готов двигаться дальше, но они не проявили желания», — отметил Обама. Впрочем, уходящий американский президент тут же поспешил добавить, что если его приемнику Дональду Трампу удастся должным образом наладить диалог с Москвой, то определенный прогресс в этом отношении все же возможен.

Алексей Мухин

Алексей Мухин, глава Центра политической информации, поделился с Федеральным агентством новостей своей оценкой этой дипломатической пикировки.

«Дискуссия о статусе ядерных держав является достаточно давней. Пожалуй, в последние годы что-то новое в нее привнес лишь Си Цзиньпин, глава КНР, призвавший в Давосе к всеобщему ядерному разоружению. Конечно, его призыв был благородным, но он также был и очень наивным. Исполнить его невозможно просто технически. Все же кроме стран, владеющих ядерным оружием официально, есть еще и клуб так называемых «неофициальных ядерных держав». Это Израиль и некоторые другие. Как быть с ними? Мне кажется, что, говоря о нежелании России продолжать процесс ядерного разоружения, США очень сильно лукавят. Они водят общественность за нос. Мы прекрасно понимаем, что даже на первый взгляд паритетное и равномерное сокращение ядерных арсеналов РФ и США будет нечестным по отношению к Москве. Существует громадное количество ядерных держав, начиная от Великобритании и заканчивая Израилем, не признающимся, впрочем, официально в том, что у него есть ядерное оружие, которые являются прямыми и непосредственными союзниками США. Чтобы ядерный паритет сохранялся, любой акт разоружения должен быть комплексным: союзники Штатов должны разоружаться вместе с ними», — приводит свою точку зрения политолог.

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Иван Верихов
#барак обама #си цзиньпин #дональд трамп #дмитрий песков #алексей мухин
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