Шойгу назначил экс-командующего ЮВО Галкина своим помощником

19 Января 2017 15:29 56

Ростов-на-Дону, 19 января. Бывший командующий Южного военного округа России генерал-полковник Александр Галкин в четверг был назначен помощником министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сегодня заявил сам глава военного ведомства, отметив большой опыт и лидерские качества своего подчиненного.

«Не сомневаюсь, что опыт, знания и организаторские способности позволят Александру Викторовичу успешно выполнять служебные обязанности», — отметил Шойгу.

Напомним, что Галкин был освобожден от должности командующего ЮВО в июне 2016 года. В настоящее время он продолжает нести службу в центральном аппарате Минобороны. Генерал-полковник имеет орден «За заслуги перед отечеством» III степени, «За воинскую доблесть» I степени и ряд других государственных наград.