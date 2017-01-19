На теле пропавшего под Петербургом мальчика не обнаружили признаков насильственной смерти

19 Января 2017 15:32 59

Санкт-Петербург, 19 января. На теле Егора Антонова, которое в четверг обнаружили в реке Ижора, не обнаружено следов насильственной смерти, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Спасатели достали тело из реки и положили на берегу, сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области начали проводить необходимые экспертизы.

«Тело ребенка лежит на берегу, работают следователи, само место огородили. Никаких следов убийства не видно, но точно уже будет известно после работы следователей», — сообщил источник среди спасателей.

Напомним, мальчик Егор Антонов пропал 7 января, когда отправился гулять с собакой. Поиски вели не только сотрудники экстренных служб, но и сотни волонтеров. Также по факту пропажи Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).