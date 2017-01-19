Поставил на место: как Кремль ответил Байдену на обвинения об интервенции

Москва не согласна с заявлениями вице-президента США Джо Байдена о том, что Российская Федерация якобы стремится навязывать свои интересы слабым государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это очередная попытка уходящей администрации США осложнить контакты избранного президента Дональда Трампа с Россией, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Мы не согласны с таким заявлением. Россия никогда никого не запугивала. Россия всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства Восточной Европы. Мы также заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами, и мы искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва никогда не занималась интервенциями в другие страны, никогда не разрушала их и уже тем более не собирается этим заниматься в будущем. По его словам, Россия, наоборот, активно борется с террористами и помогает многим государствам сохранить свою целостность.

«Сегодня любые заявления Джо Байдена не стоит воспринимать как что-то существенное: это человек, который уходит из политики. Но у него есть прямые коммерческие интересы на Украине, поэтому он до последнего поддерживает Киев и даже совершает туда «прощальные визиты». Дело в том, что его близкий родственник находится в украинских коммерческих структурах. Что же касается его заявления, то если бы он мог назвать Россию «Обителью дьявола», как когда-то Хомейни (Сейид Рухолла Мостафави Мусави Хомейни, лидер исламской революции 1979 года в Иране, — прим. ФАН) назвал СССР «Малой Сатаной», он бы обязательно это сделал», — отмечает политолог.

По мнению Александра Асафова, «замечательные» Макфолы, Байдены, Нуланды и Псаки, иными словами представители уходящей администрации, выступают с антироссийскими высказываниями для того, чтобы осложнить контакты избранного президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией.

«Эти люди не намерены налаживать партнерские отношения между Соединенными Штатами и Россией. Однако накануне Барак Обама заявил, что он всегда выступал за конструктивный диалог с Москвой — видимо, что-то на него нашло под конец карьеры. Отмечу, что в государствах-лимитрофах (термин, означающий совокупность государств, образовывавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи, а затем, в начале 1990-х годов, — в состав СССР — прим. ФАН) всегда идет отрицание общего прошлого для того, чтобы максимально отстроить свою собственную идентичность. И чем меньше собственной культурной, литературной, исторической идентичности, тем больше ненависти к идентичности общей. И страны Прибалтики, и когда-то Финляндия, и Украина — все они были частью Российской империи, поэтому агрессивное отношение к русскому языку, русским названиям, всему русскому происходит только потому, что указанные государства являются исторически-неполноценными. Отсюда же возникают попытки назначить украинцем Илью Муромца, египтян и Христа, поскольку собственной культуры, за 25 лет независимости украинцы так и не накопали», — заключил политический консультант.

Как напоминает НСН, 18 января, вице-президент США Джо Байден назвал Российскую Федерацию главной угрозой мировому либеральному порядку. По его словам, Россия активно использует все имеющиеся возможности для того, чтобы «развалить европейский проект, испытать на прочность страны Запада».