Бойцы ЗВО совершенствуют мастерство управления беспилотниками

Санкт-Петербург, 19 января. В Западном военном округе впервые стартовал конкурс мастерства для расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы ЗВО готовятся к участию в Армейских международных играх-2017, на которых впервые состоится конкурс для расчетов БПЛА. Военные состязаются в скрытном и быстром выборе старта для беспилотника, скорости сборки комплекса, выводе аппарата в район ведения разведки и посадке БПЛА в указанное место. Перед операторами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» стоит задача в быстром обнаружении группы диверсантов, замаскированной техники и оперативной передаче разведданных в командный пункт. По нормативу расчет должен запустить БПЛА в воздух за 20 минут с момента занятия стартовой позиции.