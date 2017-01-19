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Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду
Весь мир

Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

Сегодня 16:07
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Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

Пекин, 19 января. Робот-корреспондент по имени Сяо Нань, разработанный в Китае, написал свою дебютную статью. По информации китайских СМИ, статью робота, состоящую из 300 иероглифов, опубликовала газета Southern Metropolis Daily.

Материал Сяо Наня посвящен поездкам перед приближающимся Чуньцзе — китайским Новым годом. При этом на завершение статьи робот потратил всего одну секунду.

Разработкой робота занимался профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюнь. Он сообщил, что Сяо Нань может писать как короткие, так и достаточно длинные статьи. Кроме того, робот обладает значительно большей способностью быстрее писать тексты и анализировать данные, по сравнению со штатными корреспондентами, передает «Индикатор». 

Как сообщалось ранее, команда ученых из США, Германии, Великобритании и Ирландии создала уникальное устройство, которое поможет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями поддерживать сердечный ритм.

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Тимур Румянцев
#китай #робот
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