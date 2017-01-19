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Центробанк не будет отходить от режима плавающего курса рубля
Экономика

Центробанк не будет отходить от режима плавающего курса рубля

Сегодня 15:47
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Центробанк не будет отходить от режима плавающего курса рубля

Москва, 19 января. Центробанк считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными, поэтому на планирует отходить от режима плавающего курса, сообщили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке прокомментировали заявление представителя российского правительства Игоря Шувалова о возможности использования валютных интервенций при текущих ценах на газ и нефть. По словам спикера пресс-службы регулятора, купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики оказывает сглаживающий эффект колебаний цен на нефть на реальный курс национальной валюты.

В Центробанке приветствуют решение не тратить нефтегазовые доходы бюджета. Как сообщало ранее агентство Ura.ru, Банк России может закупать валюту из-за укрепления ценовой политики на нефть. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, после заявления которого рынок отреагировал подорожанием евро и доллара к рублю.




 

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Ирина Селезнева
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