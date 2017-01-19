Установлены личности погибших при обрушении конного клуба в Бердске

Бердск, 19 января. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, при обрушении конного клуба в городе Бердск Новосибирской области погибли член федерации конного спорта России Вячеслав Базюра и спортсменка Анастасия А.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области произошло обрушение крыши конного клуба на площади 500 квадратных метров. Предварительно, под завалами оказались четыре ребенка и трое взрослых, часть из них выбралась самостоятельно. В результате ЧП погибли тренер и спортсменка. Специалисты предполагают, что обрушение произошло из-за толщи снега.