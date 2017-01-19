Лидеры ДНР и ЛНР встретились с главой Крыма

Симферополь, 19 января. Глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с делегациями из ДНР и ЛНР во главе с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые прибыли на полуостров, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в честь 363-й годовщины Переяславской Рады.

В ходе встречи Аксенов отметил, что жители Крыма поддерживают Донецк и Луганск в борьбе за свободу, благополучие и процветание Донбасса.

«Люди в Донецке и Луганске сегодня вынуждены с оружием в руках защищать свои интересы, духовное и культурное пространство. Мы желаем нашим друзьям мира, спокойствия, благополучия и процветания, это то, за что они сегодня бьются с оружием в руках», — сказал Аксенов.

Стоит напомнить, что ранее Александр Захарченко назвал санкции Запада в отношении Крыма и России бессильной злобой, отметив, что таким образом западные власти пытаются «укусить Россию».