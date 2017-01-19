СМИ назвали имя московского бизнесмена, которого расстреляли в собственном Lexus

Москва, 19 января. Установлена личность бизнесмена на Lexus, которого вечером 18 января расстреляли в центре Москвы.

На предпринимателя было совершено покушение в центре Москвы. Как выяснилось, он занимается ремонтом автомобилей и ресторанным делом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, информирует Телеканал 360.

Пострадавший — Леонид Нувахов, 1971 года рождения. Он в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Примечательно, что ранее данный мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Бизнесмен получил ранение в голову на Шмитовском проезде. К его Lexus подъехал Mercedes-Benz, из которого злоумышленники открыли огонь в упор. Предполагается, что покушение совершил киллер. Автомобиль предполагаемого преступника полиция нашла позже на Пятницком шоссе.