СК РФ завершил расследование по делу хабаровских живодерок

19 Января 2017 15:30 49

Хабаровск, 19 января. Следственный комитет России завершил следственные действия по громкому делу хабаровских живодерок и готов передать его материалы в суд. На скамье подсудимых оказались две несовершеннолетние девушки из Хабаровска и 18-летний парень.

Они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

Следствие установило, что две подруги из Хабаровска с июня по август 2016 года увечили и убивали животных, применяя садистские методы. Кроме того, в 2015-2016 годах одна из обвиняемых разместила в соцсети «ВКонтакте» несколько постов, оскорбляющих религиозные чувства верующих.

«В период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе», — сообщает Следственный комитет.

В довершении всего, в июле девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска. Отметим, что расследование заняло менее трех месяцев.